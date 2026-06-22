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Kütahya'da sulama sırasında baraja düşen çiftçi boğuldu

Kütahya'da sulama sırasında baraja düşen çiftçi boğuldu
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Kütahya'nın Simav ilçesinde kavak ağaçlarını sulamak isteyen çiftçi Erdal Özkaya, dengesini kaybederek Örenli Barajı'na düştü. Yarım saat süren arama sonucu cansız bedenine ulaşıldı.

Kütahya'nın Simav ilçesinde, arazisindeki ağaçları sulamak istediği sırada baraja düşen çiftçi boğuldu.

İlçeye 17 kilometre uzaklıktaki Örenli köyünde ikamet eden çiftçi Erdal Özkaya (51), arazisindeki kavak ağaçlarını sulamak amacıyla boru uzattığı sırada dengesini kaybederek Örenli Barajı'na düştü.

Durumu fark eden baba Ahmet Özkaya'nın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD'a bağlı dalgıç ekibi sevk edildi.

Baraja giren dalgıç ekibi, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından Özkaya'nın cansız bedenine ulaştı.

Evli ve iki çocuk babası olan Özkaya'nın sudan çıkarılan cesedi, savcı ve olay yeri ekibinin incelemesinin ardından Simav Doç. Dr. İsmail Karakuyu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Muharrem Cin
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