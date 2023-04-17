Simav'da kumar oynatılan kahvehanede 5 kişiye para cezası verildi
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Kütahya'nın Simav ilçesinde, kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye idari para cezası uygulandı.
Kütahya'nın Simav ilçesinde, kahvehanede kumar oynayan 5 kişiye idari para cezası uygulandı.
Simav Emniyet Müdürlüğü ekipleri, halka açık işyerlerinde yaptıkları denetimde bir kahvehanede kumar oynatıldığını belirledi.
Kumar oynadıkları tespit edilen 5 kişiye idari para cezası verilirken, yapılan aramada kumardan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 900 lira ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğüne ifadesi alınmak üzere götürülen işyeri sahibi M.Ö. hakkında da kumar oynatmaktan işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Gamze Elbüz - Güncel