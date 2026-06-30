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Diyarbakır'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Diyarbakır'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesi kırsalında ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Kırsal Gürpınar Mahallesi'nde öğle saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 20 personel ve 4 arazöz ile bazı belediyelerin itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangına müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Bestami Bodruk
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