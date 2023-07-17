Silvan'da kaybolan kız çocuğu evdeki elbise dolabında uyudu

EVDEKİ ELBİSE DOLABINDA UYUDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan Beyza B.'nin (5) oynamak için içine girdiği evdeki elbise dolabında uyuduğu ortaya çıktı. Sabah saatlerinde evin önüne çıkan Beyza'nın geri dönüp, yine oynamak için elbise dolabına girdiği ve uyuya kaldığı, ailesi kızlarını göremeyince de jandarmaya haber verdiği belirtildi.

İhsan YILMAZ/SİLVAN(Diyarbakır),