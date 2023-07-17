Silvan'da kaybolan kız çocuğu evdeki elbise dolabında uyudu
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan 5 yaşındaki Beyza B.'nin evdeki elbise dolabında uyuduğu ortaya çıktı. Ailesi kızlarını bulamayınca jandarmaya haber verdi. Arama çalışmaları sonucunda Beyza bulundu.
EVDEKİ ELBİSE DOLABINDA UYUDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde kaybolan Beyza B.'nin (5) oynamak için içine girdiği evdeki elbise dolabında uyuduğu ortaya çıktı. Sabah saatlerinde evin önüne çıkan Beyza'nın geri dönüp, yine oynamak için elbise dolabına girdiği ve uyuya kaldığı, ailesi kızlarını göremeyince de jandarmaya haber verdiği belirtildi.Bölgede arama yapan jandarma ekipleri Beyza'yı bulamayınca, evin yakındaki su kanalına düşebileceği şüphesiyle Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı. AFAD'ın arama köpekleri de arama yapılan bölgeye getirildi. Köpeklerin evin etrafında tepki vererek havlamasını duyan Beyza, uyanıp dışarı çıktı. Gelişme üzerine ekipler, arama çalışmalarını sonlandırdı.
İhsan YILMAZ/SİLVAN(Diyarbakır),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Yılmaz - Güncel