Silvan'da iki aile arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga etti, 11 kişi yaralandı - Haberler

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Silvan'da iki aile arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga etti, 11 kişi yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesi Ormandışı Mahallesi'nde iki aile arasında çıkan taşlı, bıçaklı ve silahlı kavgada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, kavgayı ayırmakta zorlanınca havaya ateş açtı. Jandarma müdahalesiyle sona eren kavganın büyümemesi için ekipler, bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Silvan ilçesi Ormandışı Mahallesi'nde iddiaya göre, Munar ve Atag aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma kısa sürede alevlenerek taşlı, bıçaklı ve silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucu 11 kişi yaralandı.

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KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞAN JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarmanın gelmesi dahi tarafları sakinleştirmedi. Bunun üzerine tarafları ayırmak için jandarma ekipleri, havaya ateş etti. Jandarmanın bu müdahalesiyle sona eren kavgada, 3'ü ağır 11 kişi yaralandı. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Silvan ve Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Silvan'da arazi kavgası: 11 yaralı

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Jandarma ekipleri, iki aile arasında yeni bir olayın yaşanmaması için mahallede ve yaralıların tedavi gördüğü hastanelerde yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Diyarbakır, Jandarma, Güncel, Haberler

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