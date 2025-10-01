Haberler

Silopi Kaymakamı Kösreli Köyünde Parke Taşı Çalışmalarını İnceledi

Silopi Kaymakamı Kösreli Köyünde Parke Taşı Çalışmalarını İnceledi
Şırnak'ın Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Kösreli köyündeki parke taşı kaplama çalışmalarını inceledi. Partal, bu çalışmaların köydeki yaşam kalitesini artıracağını belirtti.

Şırnak'ın Silopi Kaymakamı Çağlar Partal, Kösreli köyünde yürütülen parke taşı kaplama çalışmalarını inceledi.

Kaymakam Partal, çalışma hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Partal, çalışmanın köydeki yaşam kalitesini artırmak ve yerleşim alanının modern bir görünüme kavuşması açısından önemli olduğunu söyledi.

Partal, şunları kaydetti:

"KÖYDES projeleri, kırsal mahallelerimizin altyapı sorunlarının çözümünde ve vatandaşlarımıza daha nitelikli bir yaşam alanı sunmaktaki en önemli araçlarımızdan biridir. Kösreli'deki çalışmalarımız da bu hedefe yönelik olarak titizlikle sürdürülmektedir."

