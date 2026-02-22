Haberler

Şırnak'ta yasa dışı yollarla yurda sokulan 38 keklik doğaya salındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde Irak'tan yasa dışı yollarla yurda sokulan 38 keklik, doğa koruma ekipleri tarafından doğaya salındı. Keklikler, Habur Sınır Kapısı'nda yapılan kontrollerin ardından doğaya bırakıldı.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yasa dışı yollarla yurda sokulan 38 keklik, kontrollerinin ardından doğaya salındı.

İlçenin yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda dün Irak'tan ülkeye giriş yapan bir tırda yapılan aramada ele geçirildikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürlüğüne teslim edilen 38 kekliğin kontrolleri tamamlandı.

Keklikler, daha sonra Şırnak-Siirt kara yolu mevkisinde doğaya salındı.

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha devriyesi ve risk analizi çalışmaları kapsamında Irak'tan ülkeye giriş yapan bir tırda yapılan aramada, 38 keklik ve 2 horoz bulunmuş, tır sürücüsü gözaltına alınmış, hayvanlar İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilmişti.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Mavi poşet' detayı vahşeti aydınlattı

"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
Bu köyde ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor

Bu köyde Ramazan boyunca kimse evinde iftar yapmıyor
Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor

Tarih netleşti! Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak zam geliyor
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
'Mavi poşet' detayı vahşeti aydınlattı

"Mavi poşet" detayı vahşeti aydınlattı
Kendi kullandığı aracın altında kaldı: Türk sineması gibi

Film değil gerçek! Şoför koltuğunda oturduğu aracın altında kaldı
Derya Uluğ'a doğum gününde sürpriz evlilik teklifi

Ünlü şarkıcıya doğum gününde sürpriz evlilik teklifi