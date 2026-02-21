Haberler

Şırnak'ta yasa dışı yollarla yurda sokulan 38 keklik ve 2 horoz ele geçirildi

Şırnak'ta yasa dışı yollarla yurda sokulan 38 keklik ve 2 horoz ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şırnak'ın Silopi ilçesinde, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda yapılan aramada 38 keklik ve 2 horoz ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alınarak hayvanlar ilgili müdürlüğe teslim edildi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yasa dışı yollarla yurda sokulan 38 keklik ve 2 horoz ele geçirildi.

Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha devriyesi ve risk analizi çalışmaları kapsamında Irak'tan ülkeye giriş yapan bir tırda arama yapıldı.

Aramada, tırın dorse kısmındaki bölmelerde ve taban kısımlarındaki doğal boşluklarda bez torbalar içerisinde gizlenmiş 38 keklik ve 2 horoz bulundu.

Ele geçirilen keklik ve horozlar, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Ekrem Payan
e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor

e-Devlet'te üç harfli kabus! Milyonlarca emekli diken üstünde bekliyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti

Telegram üzerinden kan donduran pazarlık! Diyaloglar pes dedirtti
Mübarek Ramazan ayında çekilen bu görüntü izleyenleri ikiye böldü

Mübarek Ramazan ayında çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Henüz 27 yaşındaydı

Sosyal medya fenomeninin acı sonu! Hayatının baharındaydı
Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!

Araç sahiplerini üzecek haber: Akaryakıta dev zam yolda!
Telegram üzerinden uyuşturucu pazarlığı! Diyaloglar pes dedirtti

Telegram üzerinden kan donduran pazarlık! Diyaloglar pes dedirtti
Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum

Müge Anlı'yı şaşkına çeviren hikaye: İlk defa ne diyeceğimi bilmiyorum
Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler

Uzun süredir sessizdi! Abdullah Gül'den dikkat çeken sözler