Şırnak'ta yasa dışı yollarla yurda sokulan 38 keklik ve 2 horoz ele geçirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde yasa dışı yollarla yurda sokulan 38 keklik ve 2 horoz ele geçirildi.

Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince yürütülen saha devriyesi ve risk analizi çalışmaları kapsamında Irak'tan ülkeye giriş yapan bir tırda arama yapıldı.

Aramada, tırın dorse kısmındaki bölmelerde ve taban kısımlarındaki doğal boşluklarda bez torbalar içerisinde gizlenmiş 38 keklik ve 2 horoz bulundu.

Ele geçirilen keklik ve horozlar, Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme kapsamında olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Tır sürücüsü gözaltına alındı.