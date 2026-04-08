Silopi'de Polis Haftası etkinliği

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler ile emniyet personeli bir araya geldi. Programda öğrenciler ve polisler birlikte pasta keserek kutlama yaptı.

Silopi ilçesinde Polis Haftası dolayısıyla Kadın Kültür Merkezi'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Programa İlçe Emniyet Müdürü Ali Yakut, Kadın Kültür Merkezi Müdiresi Gönül Ürgen, Silopi Aile Destek Merkezi (ADEM-2) Müdiresi Songül Saygıdar, emniyet personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kültür merkezine gelişlerinde öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanan İlçe Emniyet Müdürü Ali Yakut ve beraberindeki personel, miniklerle yakından ilgilendi. Renkli görüntülerin oluştuğu programda, Polis Haftası anısına hazırlanan pasta, emniyet mensupları ve öğrenciler tarafından alkışlar eşliğinde kesildi. Etkinlik kapsamında öğrencilere polislik mesleği hakkında genel bilgiler verilirken, trafik polisleri de güvenli trafik kurallarını içeren kısa bir bilgilendirme yaptı. İlçe Emniyet Müdürü Ali Yakut, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek bayramlarını kutladı. Program, kültür merkezinin gezilmesi ve ikramların ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı