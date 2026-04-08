Silopi'de Polis Haftası etkinliği

Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler ve emniyet personeli bir araya gelerek Polis Haftası'nı kutladı. Programda pasta kesimi yapıldı ve öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgiler verildi.

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, minik öğrenciler ile emniyet personeli bir araya geldi. Programda öğrenciler ve polisler birlikte pasta keserek kutlama yaptı.

Silopi ilçesinde Polis Haftası dolayısıyla Kadın Kültür Merkezi'nde anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Programa İlçe Emniyet Müdürü Ali Yakut, Kadın Kültür Merkezi Müdiresi Gönül Ürgen, Silopi Aile Destek Merkezi (ADEM-2) Müdiresi Songül Saygıdar, emniyet personeli ve çok sayıda öğrenci katıldı. Kültür merkezine gelişlerinde öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanan İlçe Emniyet Müdürü Ali Yakut ve beraberindeki personel, miniklerle yakından ilgilendi. Renkli görüntülerin oluştuğu programda, Polis Haftası anısına hazırlanan pasta, emniyet mensupları ve öğrenciler tarafından alkışlar eşliğinde kesildi. Etkinlik kapsamında öğrencilere polislik mesleği hakkında genel bilgiler verilirken, trafik polisleri de güvenli trafik kurallarını içeren kısa bir bilgilendirme yaptı. İlçe Emniyet Müdürü Ali Yakut, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirerek bayramlarını kutladı. Program, kültür merkezinin gezilmesi ve ikramların ardından sona erdi.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran, İsrail'in ateşkes ihlali nedeniyle petrol tankerlerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini durdurdu

İsrail'in ateşkes ihlali sonrası İran en büyük kozuna sarıldı

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Bakan Yumaklı'nın 'Örnek üretici' dediği çiftçi video çekip yardım istedi

Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçinin yardım çığlığı
Davutoğlu: Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki...

"Cuma namazı çıkışı AK Partili kardeşim kulağıma eğilip dedi ki..."
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma

100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi

Komiser, trafikte hakimle tartışmanın bedelini ağır ödedi
Selçuk Yöntem sonrası Zafer Ergin’in Kurtlar Vadisi sözleri yeniden gündemde

Ünlü oyuncular Kurtlar Vadisi için ne dedi? Tartışma yeniden başladı
Osimhen'den Galatasaray taraftarını havalara uçuran haber

Osimhen'den taraftarı havalara uçuran haber