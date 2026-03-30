Şırnak'ta devrilen okul servisindeki 5 kişi yaralandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir okul servisinin devrilmesi sonucu sürücü ve 4 lise öğrencisi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Görümlü beldesinin Yolağzı mevkisinde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs devrildi.
Kazada, sürücü ile servisteki 4 lise öğrencisi yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaymakam Çağlar Partal, tedavileri süren yaralıları ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı.
Kaynak: AA / Mehmet Demirhan