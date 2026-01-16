Haberler

Silopi'de karne töreni düzenlendi

Güncelleme:
Şırnak'ın Silopi ilçesinde düzenlenen törende öğrenciler, Kaymakam Çağlar Partal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen'in katılımıyla karnelerini aldı. İlçedeki 41 bin öğrenci yarıyıl tatiline girdi.

Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

Silopi Kaymakamı Çağlar Partal ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Bilen'in katılımıyla Süleyman Demirel İlkokulu'nda tören düzenlendi.

Partal ve Bilen, öğrencilere karnelerini dağıttı.

İlçedeki 41 bin öğrenci karnesini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Kaymakam Partal, öğrencilere tatilde yapmaları gerekenlere ilişkin tavsiyelerde bulundu.

Bilen ise sorunsuz bir dönem geçirildiğini belirterek, eğitim camiasına teşekkür etti.

