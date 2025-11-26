Silopi'de Gazze İçin Kermes Düzenlendi
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki öğretmen, öğrenci ve velilerin katkısıyla Gazze yararına kermes düzenlendi. Etkinlikte toplanan 60 bin lira, Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
Yunus Emre İlkokulu ile Senan İdin Fen Lisesi öğretmenleri, öğrencileri ve veliler tarafından "Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) Projesi" kapsamında kermes yapıldı.
Yunus Emre İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli ürünler satışa sunuldu.
Kermesten elde edilen 60 bin lira Gazze'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.
