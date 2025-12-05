Silopi'de 'Aile Yılı' kapsamında etkinlik düzenlendi

Şırnak'ın Silopi ilçesinde "Aile Yılı" kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

Aile Destek Merkezi-2 tarafından düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Çağlar Partal, Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ömer Değer, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mesut Tatar ile AK Parti Silopi İlçe Başkanı Rana Tellioğlu katıldı.

Etkinlik kapsamında atölyeleri gezerek kursiyerler ile görüşen Kaymakam Partal, merkez müdürü Songül Saygıdar'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Partal, daha sonra Masal Atölyesi'nde çocuklara hikaye okudu.