Silivri Tapu Müdürlüğü'ne rüşvet operasyonu! Müşteri gibi takip edilen 79 kişi gözaltına alındı

Silivri Tapu Müdürlüğü'ne yönelik düzenlenen rüşvet operasyonunda 79 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 66'sı adliyeye sevk edilirken 50 personelin vatandaş ve müşteri gibi şüphelileri takip ettiği öğrenildi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan 'rüşvet' soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 22 Nisan 2022 ile 28 Ağustos 2022 tarihleri arasında Silivri Tapu Müdürlüğü'nde görevli memurların rüşvet alarak işlemleri öne aldığı ya da usulsüz işlem yaptıklarını belirledi.

MÜŞTERİ GİBİ TAKİP ETMİŞLER

Polis, aralarında tapu müdürlüğünde görevli personeller ve emlakçıların da bulunduğu 93 şüpheli tespit etti. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 25 gün boyunca 50 personel ile vatandaş ve müşteri gibi şüphelileri takip etti.

79 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin yakalanması için geçtiğimiz günlerde İstanbul, Konya ve Edirne'de çok sayıda adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 93 şüpheliden 79'u yakalanarak gözaltına alındı. 14 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerden 66'sı bugün sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, 13 şüpheli ise serbest bırakıldı.