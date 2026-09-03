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Marmara'da Gemi Kazası: Alsu Tankeri Mürettebatı Gözaltında

Marmara'da Gemi Kazası: Alsu Tankeri Mürettebatı Gözaltında Haber Videosunu İzle
Marmara'da Gemi Kazası: Alsu Tankeri Mürettebatı Gözaltında
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Silivri açıklarında Tuğberk İmamoğlu gemisinin batmasına karışan Alsu tankerindeki 9 şüpheli ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilmeyi bekliyor. Kayıp 10 mürettebat için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

(İSTANBUL) Silivri'nin 18 mil açığında dün 03.00 sıralarında yaşanan ve 10 kişilik mürettebatı bulunan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin batmasıyla sonuçlanan gemi kazasıyla ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ederken, kazaya karışan Alsu tankerindeki 9 şüphelinin tankerde ifadeleri alındı. Yine tankerde jandarma gözetiminde gözaltında tutulan şüphelilerin Silivri Adliyesi'ne sevk edilmeleri bekleniyor.

Kocaeli'nden Aliağa'ya seyreden Alsu tankeri ile İskenderun'dan Karadeniz Ereğli'ye seyreden Tuğberk İmamoğlu gemisi dün gece yarısından sonra 03.00 sıralarında Silivri'nin 18 mil açığında çarpışmış, 10 kişilik mürettebatı bulunan gemi batmış, tanker ise ciddi bir hasar almamıştı.

Tuğberk İmamoğlu gemisinin kayıp 10 kişilik mürettebatını arama çalışmaları ikinci gününde havadan, denizden ve su altından devam ederken adli soruşturma da devam ediyor.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, kaza sırasında Alsu tankerinde 10 kişi bulunuyordu. Tankerdeki aşçı hariç diğer kişiler hakkında şüpheli işlemi yapıldı. İfadeler tanker üzerinde alındı. Jandarma gözetiminde tankerde tutulan şüphelilerin bilirkişi raporuyla kusur durumlarının belirleneceği, ön rapor sonrası da Silivri Adliyesi'ne sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: ANKA
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