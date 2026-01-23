Haberler

İstanbul Valiliği: Kmo Kınalı Gişeleri Ankara İstikametinde Meydana Gelen Trafik Kazasında 3 Yolcudan 2'si Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silivri'de bir otobüsün otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

(İSTANBUL) - Silivri'de KMO Kınalı gişelerinde otobüsün otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, Silivri'de meydana gelen trafik kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"Saat 15.30 sıralarında Silivri İlçesi KMO Kınalı gişeleri Ankara istikametinde; aynı istikamette seyir eden otobüsün gişeye girmeye çalışan otomobile arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada otomobilde bulunan 3 yolcudan 2'si olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan bir yolcu ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA / Güncel
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı

Fener'i deviren takım Beşiktaş'a çuvalla para verip o ismi aldı
Daltonlar'ın Türkmen kafes dövüşçüsü 'Dalton İntizar' Azerbaycan'da yakalandı

Kafes dövüşçülüğünden örgüt üyeliğine! "Dalton İntizar" yakalandı
'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcı Yavuz Engin'den çok konuşulacak Yılmaz Güney çıkışı

'Yenidoğan Çetesi'ni çökerten savcıdan olay Yılmaz Güney çıkışı
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu

DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Kısmetse Olur'da Perinaz'dan RTÜK'ün radarına takılacak dans

RTÜK'ün radarına takılacak dans
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu