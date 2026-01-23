İstanbul Valiliği: Kmo Kınalı Gişeleri Ankara İstikametinde Meydana Gelen Trafik Kazasında 3 Yolcudan 2'si Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

(İSTANBUL) - Silivri'de KMO Kınalı gişelerinde otobüsün otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. İstanbul Valiliği olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği, Silivri'de meydana gelen trafik kazasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Valiliğin açıklaması şu şekilde:

"Saat 15.30 sıralarında Silivri İlçesi KMO Kınalı gişeleri Ankara istikametinde; aynı istikamette seyir eden otobüsün gişeye girmeye çalışan otomobile arkadan çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir. Kazada otomobilde bulunan 3 yolcudan 2'si olay yerinde hayatını kaybetmiştir. Olayda yaralanan bir yolcu ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."