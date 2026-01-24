Haberler

Silivri'de 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs kamerasının görüntüleri ortaya çıktı

Silivri'de 2 kişinin öldüğü kazanın otobüs kamerasının görüntüleri ortaya çıktı
Güncelleme:
Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen kazada, otomobile arkadan çarpan otobüs 2 kişinin ölümüne ve 1 kişinin ağır yaralanmasına sebep oldu. Kazanın görüntüleri de ortaya çıktı.

Derya EVREN KORKMAZ / Silivri Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 kişinin hayatını kaybettiği 1 kişinin de ağır yaralandığı kazanın otobüs içi kamerasının görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeleri mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, yoldaki gişeye girmek isteyen Emir Şengün idaresindeki 59 ADN 734 plakalı otomobile arkadan gelen 59 ALV 478 plakalı otobüs çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada otomobilde bulunan 3 kişiden Emir Şengün ve eşi Fatma Şengün'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan G.Ş.(16) ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayatını kaybeden Emir Şengün ve Fatma Şengün'ün cenazeleri Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan otobüste bulunan yolcuların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza nedeniyle 2 şeridi trafiğe kapattı. Araçların çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

KAZA KAMERADA

Öte yandan otobüsünün kamerasının görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla gelen otobüsün, otomobili bariyerlere sıkıştırarak ezdiği görülüyor.

