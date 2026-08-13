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Silivri'de Yangın: Evler Tahliye Ediliyor

Silivri'de Yangın: Evler Tahliye Ediliyor
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Silivri'de otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevler nedeniyle bazı evler tahliye edildi. İtfaiye karadan ve havadan müdahale ederken, TEM Otoyolu'nun bir kısmı trafiğe kapatıldı.

Silivri'de yerleşim alanına yakın noktadaki otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangına, itfaiye ekiplerince karadan ve havadan müdahale ediliyor.

TEM Otoyolu Silivri mevkisinde yerleşim alanına yakın noktada bulunan otluk ve ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan yangın nedeniyle İstanbul'un farklı noktalarından çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine tedbir amacıyla bazı evlerin tahliye edildiği öğrenildi.

İtfaiye ekipleri, alevlerin kontrol altına alınması için karadan çalışma yürütürken, hava unsurları da söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Yangın nedeniyle Silivri TEM Otoyolu, Edirne ve Ankara istikametlerinde trafiğe kapatılırken, bölgede araç yoğunluğu oluştu.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
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