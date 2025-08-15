Silivri'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

Silivri'de Otluk Alanda Yangın Çıktı
Silivri'de Gümüşyaka Erenler sokak üzerinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

SİLİVRİ'de otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 17.30 sıralarında Gümüşyaka Erenler sokak üzerinde bulunan otluk arazide çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple başlayan yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri geldi. Bu sırada etkili olan rüzgar nedeniyle alevler ağaçlık alana sıçradı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

