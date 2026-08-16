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Silivri'de Otluk Alan Yangını İnşaat Malzemelerine Sıçradı

Silivri'de Otluk Alan Yangını İnşaat Malzemelerine Sıçradı
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Silivri Selimpaşa Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek inşaat malzemelerinin bulunduğu alana sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü; yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

SİLİVRİ'de otluk alandan yükselen alevler kısa sürede büyüyerek inşaat malzemelerinin olduğu yere sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Selimpaşa Mahallesi fabrikalar bölgesinde çıktı. Otluk alandan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüyerek inşaat malzemelerinin olduğu yere sıçradı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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