Silivri'de Otluk Alanda Çıkan Yangın İş Yerine Sıçradı
Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesi'nde otluk alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle iş yerinin deposuna ulaştı. İtfaiye ekipleri hızlı müdahale ile yangını söndürdü, ancak depo içerisindeki malzemeler zarar gördü.

SİLİVRİ'de otluk alanda çıkarak rüzgarın etkisiyle iş yerinin deposuna sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Gümüşyaka Mahallesi'ndeki otluk alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede yayılarak yapı malzemeleri satan bir iş yerinin deposuna sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken iş yerinin deposundan bulunan malzemeler kullanılmaz hale geldi. Bir villanın dış cephesinin de zarar gördüğü yangının çıkış nedenine belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

