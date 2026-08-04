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Silivri'de motosiklet-otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Silivri'de motosiklet-otomobil çarpıştı: 1 yaralı
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Silivri'de otomobille motosikletin çarpışması sonucu yola savrulan motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. Çevredekilerin yardımına koştuğu sürücü hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

SİLİVRİ'de otomobille motosiklet çarpıştı. Kaza sırasında motosiketl sürücüsü yola savrulurken yaralanan sürücünün yardımına çevredekiler koştu. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Olay, 3 Ağustos Pazartesi saat 23.30 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü caddesinde meydana geldi. Caddede seyir halindeki motosiklet sürücüsü yolda ilerlediği sırada park yerinden çıkmaya çalışan otomobille çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, motosiklet ve araçta hasar meydana geldiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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