Silivri'de Kum Ocağında Göçük: Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Silivri'de kum ocağında göçük altında kalan işçiye ulaşmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Büyükkılıçlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir kum ocağı sahasının zemininde dün akşam saatlerinde göçük meydana geldi.

Yabancı uyruklu bir işçi ile iki kepçe ve bir kamyon göçük altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, Silivri Belediyesi Arama Kurtarma ekibi, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çamur ve balçık nedeniyle ilerlemenin güç olduğu bölgede başlattığı çalışmalar sürüyor.