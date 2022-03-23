Son dakika haberleri: Silivri'de kullanılmayan restoranda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul'un Silivri ilçesinde bir süredir kullanılmayan restoranda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yeni Mahalle D-100 kara yolu Edirne istikametinde faaliyet göstermeyen bir restoranda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

İçinde ahşap yapılar bulunan restoranda alevler kısa sürede yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Restoranda hasar meydana geldi.