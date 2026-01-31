Haberler

Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silivri'de meydana gelen kafa kafaya çarpışma sonucunda 1'i ağır olmak üzere 4 kişi yaralandı. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale etti ve hastaneye kaldırıldı.

SİLİVRİ'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 Karayolu Kınalı mevkisinde meydana geldi. Yabancı plakalı bir otomobil ile 43 ADA 372 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle 43 ADA 372 plakalı otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı

Çetenin iki numarasıydı! Macaristan'dan getirildi, anında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu

Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti

Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
İsmini kimse bilmiyordu! Küme düşer denilen takımın başına geçti, tarih yazıyor

Küme düşer denilen takımın başına geçti, tarih yazıyor
2 yıl aradan sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu

Yıllar sonra akmaya başladı, bölge halkı havalara uçtu
Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu

Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Reynmen: Bu kadar yakından çekmeye gerek yok

Güldüğüne bakmayın çok sinirli! İşte Reynmen'in ilk sözleri
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor

Uçak apronda! Fenerbahçe yeni yıldızını İstanbul'a getiriyor