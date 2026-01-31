Silivri'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 4 yaralı

SİLİVRİ'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-100 Karayolu Kınalı mevkisinde meydana geldi. Yabancı plakalı bir otomobil ile 43 ADA 372 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle 43 ADA 372 plakalı otomobilin sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.