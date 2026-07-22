Haberler

Silivri'de gölette bir kişinin cansız bedeni bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Selimpaşa Mahallesi'ndeki gölete arkadaşıyla gelen N.T., su yüzeyinde hareketsiz görüldü. İhbar üzerine sağlık, itfaiye, jandarma ve İBB ekipleri sevk edildi. Göletten çıkarılan N.T.'nin hayatını kaybettiği belirlendi, arkadaşı ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Silivri'de gölet kenarına arkadaşıyla gelen bir kişinin gölette cansız bedenine ulaşıldı.

Selimpaşa Mahallesi 600. Cadde'deki gölet kenarına arkadaşı B.K'yle gelen N.T, bir süre sonra göletin yüzeyinde hareketsiz halde görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Göletten çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen N.T'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

N.T'nin gölete birlikte geldiği arkadaşı B.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürüldü.

Kaynak: AA / Alper Korkmaz
AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özgür Özel'e tavsiyede bulundu

AK Parti'den ayrılıp parti kuran Davutoğlu, Özel'e tavsiye verdi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Canlı yayında Sedat Peker'e küfür etti, evindeki saldırıda ağır yaralandı

Sedat Peker için söyledikleri başını yaktı! Yaşam savaşı veriyor
İHA'ların vurduğu bölgeden yeni görüntü! Zelenski'den açıklama var

Ülkenin kalbini İHA'larla vurdular! Dumanlar gökyüzünü kapladı
Saatler kaldı! İstanbul'da her şey bir anda değişecek

Saatler kaldı! İstanbul'da her şey bir anda değişecek
Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü

Çok can yakacak! Amedspor'a 15 milyon Euro'luk golcü
Kahramanmaraş'ta yangın felaketi! Alevler bir anda yükseldi

Kahramanmaraş'ta yangın felaketi: Cehennemi andıran görüntüler
Tuncel Kurtiz'in mezarının halini gören ünlü oyuncu isyan etti: Böyle olacağını bilseydi...

Mezarının son halini gören ünlü oyuncu isyan etti

Sivas'ta kene yüzünden ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Ölü sayısı 10'a yükseldi, 13 kişi tedavi altında