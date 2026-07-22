Silivri'de gölette bir kişinin cansız bedeni bulundu

Silivri'de gölet kenarına arkadaşıyla gelen bir kişinin gölette cansız bedenine ulaşıldı.

Selimpaşa Mahallesi 600. Cadde'deki gölet kenarına arkadaşı B.K'yle gelen N.T, bir süre sonra göletin yüzeyinde hareketsiz halde görüldü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.

Göletten çıkarılan ve hayatını kaybettiği belirlenen N.T'nin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

N.T'nin gölete birlikte geldiği arkadaşı B.K. ise ifadesi alınmak üzere jandarma ekiplerince karakola götürüldü.