Silivri'de gecekonduda çıkan yangın söndürüldü

Yangın, saat 22.30 sıralarında Mimarsinan Mahallesi Ümran Sokak'ta meydana geldi. Tek katlı gecekondudan henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüyerek evi sardı. Gecekonduda yaşayan kişiler kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı