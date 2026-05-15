Silivri'de elektrik panosunda çıkan yangın söndürüldü

Silivri'de bir elektrik panosunda başlayan yangın, inşaattaki kalıp tahtalarına sıçradı. Kısa süreli patlamaların yaşandığı yangın itfaiye tarafından söndürülürken, hasar gören elektrik hattı nedeniyle mahallede elektrik kesintisi oldu.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Piri Mehmet Paşa Mahallesi Hasan Özvarnalı Sokak'ta bulunan elektrik panosunda çıktı. Panodan çıkan kıvılcımlar, sokaktaki bir inşaata ait kalıp tahtalarına sıçrayarak yangına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Zaman zaman küçük çaplı patlamaların da yaşandığı yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Patlama sesleri nedeniyle sokakta bulunanlar panik yaşadı. Yangında, iş yerlerine ait bazı reklam panoları zarar görürken, elektrik hatlarının hasar alması nedeniyle mahalleye bir süre elektrik verilemedi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
