Silivri'de Çatı Katında Yangın Çıktı
Silivri'deki bir binanın çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri de sevk edildi.
Silivri'de, bir binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Çanta Mahallesi'ndeki bir sitede yer alan 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Büşra Alakoyun - Güncel