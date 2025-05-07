Silivri'de Barakalarda Çıkan Yangın 15 Barakayı Sıcak Kül Haline Getirdi

SİLİVRİ'de, bir barakada çıkan yangın diğer barakalara sıçradı. Yangında Roman vatandaşların kaldığı 15 baraka ile 1 samanlık yanarken, alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde bulunan barakada çıktı. Bir barakadan dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada alevler diğer barakalara sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, çevrede önlem alarak inceleme yaptı. Yangın sırasında 15 baraka ile bir samanlığın yandığı tespit edilirken, bu barakalarda yaşayan Roman vatandaşlar ise belediyenin belirlediği misafirhanelere yerleştirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.