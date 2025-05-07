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Silivri'de Barakalarda Çıkan Yangın 15 Barakayı Sıcak Kül Haline Getirdi

Silivri'de Barakalarda Çıkan Yangın 15 Barakayı Sıcak Kül Haline Getirdi
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Silivri'nin Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde bir barakada çıkan yangın, 15 baraka ile bir samanlığı etkisi altına aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü, dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı.

SİLİVRİ'de, bir barakada çıkan yangın diğer barakalara sıçradı. Yangında Roman vatandaşların kaldığı 15 baraka ile 1 samanlık yanarken, alevler itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle 1 Kasım Caddesi'nde bulunan barakada çıktı. Bir barakadan dumanların çıktığını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada alevler diğer barakalara sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Dumandan etkilenen 1 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, çevrede önlem alarak inceleme yaptı. Yangın sırasında 15 baraka ile bir samanlığın yandığı tespit edilirken, bu barakalarda yaşayan Roman vatandaşlar ise belediyenin belirlediği misafirhanelere yerleştirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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