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Silivri'de villada çıkan yangın söndürüldü

Silivri'de villada çıkan yangın söndürüldü
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Silivri Gümüşyaka Mahallesi'nde bir sitede bulunan 2 katlı villada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaralanan olmadığı ve villada hasar oluştuğu belirtildi.

SİLİVRİ'de 2 katlı villadan yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Gümüşyaka Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. 2 katlı villadan henüz bilinmeyen nedenle yükselen alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Villada hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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