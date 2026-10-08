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Silivri D-100'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

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Silivri D-100'de 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
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Silivri'de D-100 Karayolu Edirne istikametinde saat 17.00 sıralarında 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

SİLİVRİ'de 4 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, aynı yönde ilerleyen otomobil ile hafif ticari araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle öndeki araç yoldan çıkarak takla attı. Cip ise, çarpmanın etkisiyle savrularak taklalar atıp sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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