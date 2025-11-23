Haberler

Silinmeyen İzler: Sinop Kız Öğretmen Okulu Belgeseli Gösterildi

Sinop Kız Öğretmen Okulu belgeselinin ilk gösterimi Gerze Meslek Yüksekokulu'nda yapıldı. Yönetmen Dr. Tuna Kuzucan, belgeselin eğitimdeki toplumsal etkilerine vurgu yaptı. Programda, Cumhuriyet dönemi köy öğretmenlerinin ve kız öğrencilerin eğitim hikayeleri aktarıldı.

"Silinmeyen İzler: Sinop Kız Öğretmen Okulu" belgeselinin ilk gösterimi, Gerze Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Belgeselin yönetmenliğini üstlenen Dr. Tuna Kuzucan, Sinop Kız Öğretmen Okulu'nun yalnızca bir eğitim kurumu değil, bir kuşağın hafızası olduğunu belirterek, öğretmenlik mesleğinin toplumsal etkisine dikkati çekti.

Halkbilimci Naide Gökhan ile Gerze MYO Radyo-TV Programı öğrencileri Turgut Yulafcı ve Nazile Kalafat'ın katkılarıyla hazırlanan yapım, Cumhuriyet döneminin köy öğretmenlerini, kız öğrencilerin eğitim yolculuğunu ve dönemin zorluklarını tanıklıklarla aktarıyor.

Gösterimin ardından Gerze Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Karaoğlu, belgeselin hazırlık sürecindeki desteklerinden dolayı Naide Gökhan'a tablo takdim etti. Müdür yardımcıları Dr. Öğretim Üyesi Erhan Sur ile Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Söyler ise belgeselde görev alan öğrenciler Nazile Kalafat ve Turgut Yulafcı'ya emekleri dolayısıyla tablo hediye etti.

Program, katılımcıların emeği geçenlere teşekkürleri ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Gösterimi, 23 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında akademisyenler, öğrenciler ve davetliler izledi.

Kaynak: AA / Velaattin Saatci - Güncel
