Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını ilkokul öğrencisi Deren Ünal'a bıraktı.

Aslaner, Gazipaşa İlkokulu'nun öğretmen ve öğrencilerini makamında ağırladı.

Konuklarıyla sohbet eden Aslaner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını 3. sınıf öğrencisi Deren Ünal'a bıraktı.

Kaymakamlık koltuğuna oturan Ünal, kurumlardan gelen belgeleri inceledi, ilçeye yönelik bazı taleplerde bulundu.

Programın ardından Ünal, makam aracıyla eğitim gördüğü okula bırakıldı.