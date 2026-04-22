Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, koltuğunu ilkokul öğrencisine devretti
Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda makamını 3. sınıf öğrencisi Deren Ünal'a bırakarak onu ağırladı. Ünal, kaymakamlık koltuğunda bazı taleplerde bulundu.
Aslaner, Gazipaşa İlkokulu'nun öğretmen ve öğrencilerini makamında ağırladı.
Kaymakamlık koltuğuna oturan Ünal, kurumlardan gelen belgeleri inceledi, ilçeye yönelik bazı taleplerde bulundu.
Programın ardından Ünal, makam aracıyla eğitim gördüğü okula bırakıldı.
Kaynak: AA / Murat Pancar