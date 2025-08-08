Silifke Kaymakamı Muhtarlarla Yangın Önlemleri Üzerine Bilgilendirme Yaptı

Silifke Kaymakamı Abdullah Aslaner, muhtarlarla buluştu.

Aslaner, Silifke Belediyesi ve Türkiye Muhtarlar Derneği Silifke Şubesi tarafından bir otelde düzenlenen etkinlikte muhtarlarla bir araya geldi.

Muhtarlardan çıkabilecek yangınlara karşı dikkatli olmalarını ve mahalle sakinlerini uyarmalarını isteyen Aslaner, "Mahallelilerinizde vatandaşlarını özellikle rüzgarlı havalarda yangınlar konusunda uyarın. En ufak bir olumsuzlukta haber verin, bunun yangınların önlenmesi konusunda mutlaka katkısı olacaktır." diye konuştu.

Belediye Başkanı Mustafa Turgut da yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Toplantıya, kurum müdürleri, Türkiye Muhtarlar Derneği Silifke Şube Başkanı Murat Temur ve muhtarlar katıldı.