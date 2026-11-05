Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Silifke Kaymakamı Fırat, Taşucu'daki denizcilik lisesinde uygulamalı eğitimi inceledi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Silifke Kaymakamı Fırat, Taşucu'daki denizcilik lisesinde uygulamalı eğitimi inceledi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, Taşucu'daki denizcilik lisesini ziyaret ederek öğrencilerin uygulamalı eğitim çalışmalarını inceledi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette Fırat, mesleki eğitimin ülke ekonomisi için önemli olduğunu söyledi.

Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, Taşucu Prof. Dr. Durmuş Tezcan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Fırat, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okulu gezen Fırat, öğrencilerin uygulamalı eğitim çalışmalarını inceledi.

Fırat, mesleki eğitimin bölge ve ülke ekonomisi açısından önem taşıdığını belirterek, öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: AA
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yiyince taraftarlar çıldırdı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi rezalet! 9 gol yediler, sonrası bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı

Kameralar karşısına geçip bir devri resmen kapattı
ABD seçimleri sonrası altın uçuşa geçti! Yeni hedef 7 bin lira

Piyasalar fena karıştı! Uçuşa geçti, son 2 haftanın zirvesinde
Fahrettin Koca'dan Liverpool galibiyeti sonrası esprili paylaşım

Liverpool maçı biter bitmez telefona sarıldı
Taylor Red grubunun üyesi Nicole Taylor 35 yaşında hayatını kaybetti

Kanser dokuz ay sonra geri döndü! Genç şarkıcı hayatını kaybetti
Tarihi sigara yasakları yolda! Türkiye, Japonya ve Avustralya modelini uygulayacak

Tarihi sigara yasakları yolda! Japonya ve Avustralya örnek alınacak
Markette yağma girişimi! Kendisini fark eden güvenlik görevlisini bıçakladı

Markette yağma girişimi! Sonu kötü bitti

Mersin'de freni arızalanan minibüs 5 araca çarparak durabildi! 14 kişi yaralandı

Fren tutmadı, minibüs 5 araca daldı! 14 kişi yaralandı