Silifke Kaymakamı Fırat, Taşucu'daki denizcilik lisesinde uygulamalı eğitimi inceledi

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Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, Taşucu Prof. Dr. Durmuş Tezcan Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu'nun da eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Fırat, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldi.

Okulu gezen Fırat, öğrencilerin uygulamalı eğitim çalışmalarını inceledi.

Fırat, mesleki eğitimin bölge ve ülke ekonomisi açısından önem taşıdığını belirterek, öğretmen ve öğrencilere başarı diledi.

Kaynak: AA