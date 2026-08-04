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Silifke'de orman yangını söndürüldü

Silifke'de orman yangını söndürüldü
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Mersin'in Silifke ilçesinde yol kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Mersin'in Silifke ilçesinde yol kenarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

Silifke-Mut kara yolunun Kargıcak Mahallesi yakınındaki ormandan duman yükseldi.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, itfaiye ekipleri, söndürme helikopteri, 4 arazöz ve 4 su tankı yönlendirildi.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmasıyla söndürülen yangının, yol kenarındaki ormanlık alana atılan izmaritten kaynaklandığı değerlendiriliyor.

Kaynak: AA
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