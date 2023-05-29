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Silifke'de Yolcu Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı

Silifke'de Yolcu Minibüsü Devrildi: 7 Yaralı

Güncel Haberler

MERSİN'in Silifke ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Mersin-Antalya D-400 Karayolu İncekum mevkisinde meydana geldi. Yaralılar Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mersin- Antalya D-400 Karayolu İncekum mevkisinde meydana geldi. Mustafa B. yönetimindeki 33 C 4535 plakalı yolcu minibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atike Ceylan Kaçar - Güncel

Devlet Hastanesi Antalya Mersin Güncel Haberler

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