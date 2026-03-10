Mersin'de uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şüpheli, teknik ve fiziki takip sonucu yakalandı.

Zanlının ev ve iş yerindeki aramada 5 bin 240 sentetik hap ve 22 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.