Silifke'de Üç Ayrı Noktada Orman Yangını

Mersin'in Silifke ilçesinde öğle saatlerinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangınlarına müdahale için bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla büyürken, ekipler hem havadan hem de karadan çalışma yürütüyor.

Silifke ilçesi Balandız ve Kırtıl mahalleleri arasında kalan bölgede, öğle saatlerinde 3 ayrı noktada henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopterler ile çok sayıda arazöz ve orman işçisi sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede büyüdü. Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
