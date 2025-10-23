Silifke'de Sit Alanında Kaçak Kazı Yapan Yabancı Şüpheli Gözaltına Alındı
Mersin'in Silifke ilçesinde, tarihi eser bulmak amacıyla birinci derece sit alanında kaçak kazı yapan yabancı uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı. Olay sonrası 10 sikke, 7 madeni para, dedektör ve kürek ele geçirildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde sit alanında kaçak kazı yaptığı belirlenen yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, birinci derece sit alanında tarihi eser bulmak amacıyla kazı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Bölgeye giden ekipler, kaçak kazı yapan yabancı uyruklu zanlıyı yakaladı. Çalışmada, 10 sikke, 7 madeni para, dedektör ve kürek ele geçirildi.
İşlemlerinin ardından şüpheli sınır dışı edildi.
Ele geçirilenler sikke ve madeni paralar, incelenmesi için Silifke Müze Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel