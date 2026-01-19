Oto lastikçide çıkan yangın nedeniyle kara yolunda ulaşım aksadı
Mersin'in Silifke ilçesindeki bir oto lastik tamirhanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın nedeniyle karayolunda yoğun duman nedeniyle ulaşım aksadı.
Mersin-Antalya D-400 kara yolu Işıklı Mahallesi'nde S.A.'ya ait oto lastik tamirhanesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle kara yolunda ulaşım aksadı. Bölgeye ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında hurda lastikler ve 2 konteyner kullanılamaz hale geldi.
Trafik tekrar normale dönerken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/(Mersin), (DH