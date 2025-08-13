Silifke'de Orman Yangınına Hava ve Karadan Müdahale
Mersin'in Silifke ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın nedeniyle bazı mahalleler tedbir amaçlı tahliye edildi.
Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Çamlıca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri, 5 söndürme helikopteri ile arazözler sevk edildi.
Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız ve İmamuşağı mahalleleri tedbir amaçlı tahliye ediliyor.
Ekiplerin, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan başlattığı çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel