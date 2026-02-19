Haberler

Silifke'de öğretmen ve velilere yönelik seminer düzenlendi

Silifke'de öğretmen ve velilere yönelik seminer düzenlendi
Güncelleme:
Mersin'in Silifke ilçesinde öğretmen ve velilere yönelik seminer gerçekleştirildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde öğretmen ve velilere yönelik seminer gerçekleştirildi.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğünce, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen seminerde, aile ve okul işbirliğinin önemi ele alındı.

Uzman psikolog Özkan Şenol, katılımcılara çocukların akademik ve duygusal gelişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Murat Pancar
