Silifke ilçesinde öğrenciler için buz pateni pisti kuruldu
Mersin'in Silifke ilçesinde yarıyıl tatilinde olan öğrenciler için Göksu Parkı'nda buz pateni pisti oluşturuldu. Öğrenciler aileleriyle birlikte paten kayma fırsatı buldu.
Mersin'in Silifke ilçesinde yarıyıl tatilinde olan öğrenciler için buz pateni pisti kuruldu.
Göksu Parkı'nda oluşturulan piste aileleriyle gelen öğrenciler paten sürdü.
Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut da pisti ziyaret ederek buradaki öğrencilerle görüştü.
Öğrencilerin buz pateni pistinden yarıyıl tatili boyunca faydalanabileceği belirtildi.
Kaynak: AA / Murat Pancar - Güncel