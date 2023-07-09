Silifke'de Marketin Önünde Motosiklet Hırsızlığı

Mersin'in Silifke ilçesinde bir marketin önünde işletme sahibine ait motosiklet çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelilerin yakalanması için arama çalışmaları devam ediyor.

MERSİN'in Silifke ilçesinde 2 şüpheli, bir marketin önünde işletme sahibine ait motosikleti çaldı. O anlar markete ait güvenlik kamerası ile kaydedilirken, şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

Olay, 7 Temmuz saat 01.45'te ilçeye bağlı Göksu Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Uğur Candan'a ait büfenin önünden geçen 2 şüpheli önce ekmek dolabından ekmek aldı, daha sonra geri dönerek motosikleti götürdü. Yolda çevirmeye denk gelen şüpheliler, motosikleti bırakarak kaçtı. Motosiklete el koyan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.