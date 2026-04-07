Haberler

Silifke'de "Maarifin Kalbinde Çocuk" etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Silifke ilçesinde gerçekleştirilen 'Maarifin Kalbinde Çocuk' etkinlikleri çerçevesinde, İlçe Milli Eğitim Müdürü veli ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretler, öğrencinin akademik ve sosyal gelişiminin yanı sıra Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin uygulama süreçleri üzerine değerlendirmeler içeriyordu.

Silifke İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin merkezinde yer alan değerleri barındıran 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında "Maarifin Kalbinde Çocuk" programı gerçekleştirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kültiğin Eroğlu, bu kapsamda Cengiz Topel Ortaokulu öğrencisi İrem Çağır'ın ailesini ziyaret etti.

Öğrencinin akademik ve sosyal gelişiminin ele alındığı ziyarette Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin sahadaki yansımaları ve uygulama süreçleri üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyarette Okul Müdürü Hüseyin Melekoğlu, idareci ve öğretmenler yer aldı.

Kaynak: AA / Murat Pancar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

