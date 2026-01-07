Olta ile nehirden 30 kiloluk balık tuttu
Mersin'in Silifke ilçesinde bir amatör balıkçı, oltasına takılan yaklaşık 30 kiloluk yayın balığını köprüde çekmekte zorlandı. Çevredekilerin yardımıyla balık köprüye çıkarıldı.
MERSİN'in Silifke ilçesinde amatör balıkçı, olta ile yaklaşık 30 kiloluk yayın balığı yakaladı.
İlçeden geçen Göksu Nehri üzerindeki köprüde balık avlayan amatör balıkçının oltasına, yayın balığı takıldı. Amatör balıkçının dev yayın balığını köprüden çekerken zorlandığını gören çevredekiler, yardımına koştu. Yaklaşık 30 kiloluk balık çevredekilerin yardımıyla köprüye çekilirken, o anlar cep telefonuyla kaydedildi.
