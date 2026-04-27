Şili'nin Ankara Büyükelçiliğinde "Antarktika'ya Ortak Yol" etkinliği düzenlendi

Şili'nin Ankara Büyükelçiliğince, Antarktika Antlaşması Danışma Toplantısı'nın 48. yıl dönümü vesilesiyle "Sinerjinin Ortaya Çıkarılması: Antarktika'ya Ortak Yol" etkinliği düzenlendi.

Büyükelçilikte gerçekleştirilen etkinliğe katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Şili'nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos, Türkiye ile Şili'nin Antarktika'daki çalışmalarını yansıtan fotoğraf sergisini inceledi.

Antarktika Antlaşması Danışma Toplantısı'nın 48. yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen "Sinerjinin Ortaya Çıkarılması: Antarktika'ya Ortak Yol" etkinliğine Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika ve Karayipler Genel Müdür Vekili Büyükelçi Erkan Aytun'un yanı sıra Ankara'daki yabancı diplomatik misyon temsilcileri ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Arcos, burada yaptığı konuşmada, Şili ile Türkiye arasında Nisan 2023'te "Antarktika'da İşbirliği Hakkında Mutabakat Zaptı" imzalandığını anımsattı.

İki ülkenin Antarktika Antlaşmalar Sistemi, Antarktik Araştırmalar Bilimsel Komitesi ve Ulusal Antarktik Program Yürütücüleri Konseyi kapsamında yakın işbirliği içinde olduğunu dile getiren Arcos, Türkiye'nin düzenlediği 10 Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nden 9'unun Şili üzerinden gerçekleştirdiğini hatırlattı.

Arcos, etkinliğin, Türkiye'nin Antarktika'ya, çevrenin korunmasına ve muhafaza edilmesine olan bağlılığını vurguladığını belirterek, Türkiye'nin Antarktika'da "danışman ülke" statüsü elde etmesi için yapılan çalışmaları desteklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Can Efesoy
