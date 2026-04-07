Şili Devlet Başkanı Kast, Venezuelalılar ve belgesiz göçmenlerin ülkeden gönüllü ayrılmasını istedi

Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast, ülkesinde yaşayan Venezuelalılar ile belgesiz göçmenlerin gönüllü olarak ülkeyi terk etmesini istediklerini belirtti.

Arjantin'e resmi bir ziyarette bulunan Kast, başkent Buenos Aires'teki Hükümet Konağı Casa Rosada'da mevkidaşı Javier Milei tarafından karşılandı.

Baş başa ve heyetler arası toplantının ardından basın toplantısında konuşan Kast, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi konusunda adım atacaklarını söyledi.

Kast, ülkesinde yaşayan Venezuelalılar ile belgesiz göçmenlerin gönüllü olarak Şili'yi terk etmesini istediklerini vurgulayarak, "Şili'ye yasa dışı yollardan giren kişileri ülkeden ayrılmaya çağırdık. Bu, insanların yasalara uyması için bir uyarıdır." ifadesini kullandı.

Şili'de yaşamak isteyen göçmenlerin ülkeden ayrılarak oturum başvurularını sıfırdan yapmaları gerektiğini dile getiren Kast, "İnsanlara yasalara uymaları için bir uyarıda bulunuyoruz. Toplumsal bir kargaşa yaratmak istemiyoruz, ancak ülke genelinde yasal çerçevenin dışına çıkan her türlü davranışla, düzensiz göç meselesi de dahil olmak üzere, kararlı şekilde mücadele etmek istiyoruz." uyarısında bulundu.

Kast, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilme sürecinin kara yoluyla gerçekleştirilebileceğini ve Venezuela'da yaşanan "radikal değişikliklerin" bu süreci kolaylaştıracağını belirterek, "Venezuela'ya uçuşların bir noktada yeniden başlatılmasını umuyoruz. Böylece bu ülkeyle kara yoluyla bir insani koridora olan ihtiyaç kısmen ortadan kalkabilir." diye konuştu.

Kast, göç karşıtı söylemleriyle biliniyor

Şili'de 14 Aralık 2025'te yapılan devlet başkanlığı seçiminde ikinci turda kazanan aşırı sağcı Jose Antonio Kast, Ulusal Kongre'de yemin ederek 12 Mart'ta göreve başlamıştı.

Sert güvenlik politikaları, göç karşıtı söylemi ve muhafazakar sosyal görüşleriyle bilinen Kast, ayrıca askeri diktatör Augusto Pinochet dönemine yönelik olumlu açıklamaları nedeniyle sık sık tartışmaların odağında yer almıştı.